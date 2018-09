Trupa americana Kiss a anuntat, in cadrul emisiunii "America's Got Talent, ca va incepe un turneu final - VIDEO

Trupa americană Kiss, care a participat miercuri seară la emisiunea "America's Got Talent" cântând "Detroit Rock City" în finalul sezonului, a anunţat că va începe un turneu final în 2019, informează site-ul consequenceofsound.net. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); "Tot ceea ce am construit şi tot ceea ce am obţinut în ultimele patru decenii nu s-ar fi întâmplat fără milioanele de oameni din lumea întreagă care au umplut cluburile, arenele şi stadioanele de-a lungul acestor ani. Aceasta va fi o ultimă celebrare pentru cei care ne-au văzut şi o ultimă şansă pentru cei care nu ne-au văzut. Kiss Army spune la revedere printr-un turneu final cu cel mai mare show al nostru şi vom pleca la fel cum am venit... De neoprit", a transmis formaţia într-un comunicat. Datele “End of the Road World Tour” nu au fost încă anunţate. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Kiss a mai susţinut turnee de adio în trecut. Kiss este o trupă rock înfiinţată la New York în 1973 de chitaristul Paul Stanley şi basistul Gene Simmons. Populară în special datorită machiajelor ostentative, costumelor extravagante şi numeroaselor efecte speciale folosite în timpul concertelor sale, trupa Kiss a lansat 20 de albume de studio care au fost vândute în peste 75 de milioane de copii pe plan mondial. Pe 10 aprilie 2014, formaţia americană a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame. În prezent, trupa este formată din Paul Stanley - voce, chitară (din 1972), Gene Simmons - bas, voce ( din 1972), Tommy Thayer - chitară (din 2002) şi Eric Singer - tobe (1991 - 1996, 2001 - 2002, 2004 - prezent). Articolul de mai su ...