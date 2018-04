Trupa Ateneului din Iasi va vizita trei orase ale Moldovei in cadrul noului turneu

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Trupa Ateneului din Iasi pleaca din nou in turneu. De aceasta data turneul se va desfasura in trei orase ale Moldovei si va cuprinde spectacolele „Éram si Éra” si „Micul print”. Va prezentam programul complet si descrierea fiecarui spectacol. Prezentare „Éram si Éra” la Botosani – 22 aprilie 2018, ora 18.00 „Éram si Éra” - un spectacol despre dragoste, lipsit de problemele dragostei. Duminica 22 aprilie, ora 18.00 Teatrul „Mihai Eminescu” din Botosani prezinta cea mai noua productie a Ateneului din Iasi, spectacolul „Éram si Éra” in regia lui Ovidiu Ivan, o adaptare la comedia &rdqu ...