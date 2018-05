Trupa Guns N' Roses va lansa o reeditare a albumului 'Appetite for Destruction'

Celebra trupă de rock Guns N' Roses va lansa o reeditare a albumului său de debut 'Appetite for Destruction', în data de 29 iunie, potrivit unui comunicat difuzat de compania discografică Universal Music, citat sâmbătă de EFE.

Albumul, intitulat 'Appetite For Destruction: Locked N' Loaded Edition', va fi disponibil în format Super Deluxe Edition, o ediţie cu patru discuri şi un Blu-Ray, însoţită de o carte de 96 de pagini cu fotografii inedite din arhiva personală a lui Axl Rose, solistul trupei.Va fi lansată totodată şi o ediţie Deluxe, cu două CD, două viniluri de 180 de grame, un CD remasterizat şi echivalentele lor de descărcare online şi streaming.Noua ediţie va fi prezentată într-o cutie de lemn acoperită cu piele ecologică şi având o cruce în 3D sculptată şi pictată de mână.Guns N' Roses a lansat albumul original la 21 iulie 1987, iar 'Appetite for Destruction' ocupă în continuare primul loc în topul celor mai bine vândute albume de debut în SUA.După mai mult de trei decenii de la această dată, albumul cuprinde piese memorabile ca 'Sweet Child O 'Mine', 'Welcome To The Jungle', 'Nightrain' şi 'Paradise City', fiind vândute peste 30 de milioane de exemplare în întreaga lume.