Trupa The Humans, mesaj inainte de semifinala Eurovision: "Suntem pregatiti 110% si vom da totul pentru Romania pe scena"

Trupa The Humans, ce reprezinta Romania la Eurovision 2018, promite ca va da "totul" pe scena de la Lisabona, joi, in cea de-a doua semifinala a concursului cantecului european. "Am primit reactii extraordinare dupa repetitii si numeroase mesaje de incurajare din partea romanilor de pretutindeni. Ne bucuram ca mesajul nostru a ajuns in sufletele lor si ale celorlalti fani Eurovision, emotiile lor ne-au incarcat cu energie pozitiva si optimism inainte de seara cea mare. Suntem pregatiti 110% si vom da totul pentru Romania pe scena", spun reprezentantii Romaniei, arata sursa citata. La prima repetitie de miercuri, reprezentantii Romaniei au purtat un machiaj tricolor pe scena Eurovisio ...