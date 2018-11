Trupa Voltaj lanseaza piesa "100 de ani", scrisa de fani - VIDEO

Voltaj lansează "100 de ani", o melodie ale cărei versuri sunt compuse special de fanii trupei pentru aniversarea a 100 de ani de la Marea Unire. Pe 30 noiembrie, trupa va cânta piesa la Alba Iulia şi va crea un flashmob special. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); "Pentru că întotdeauna am avut o legătură strânsă cu fanii noştri, ne-am gândit să sărbătorim împreună cu ei cei 100 de ani de la Marea Unire, ei să fie cei care compun versurile piesei şi noi melodia. Urma să cântăm pe 1 decembrie această piesă, dar pentru că am fost foarte încântaţi de cum a ieşit, am decis să o lansăm un pic mai devreme, ca ea să poată să ajungă la urechile cât mai multor români până la Ziua Naţională”, declară Călin Goia. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); În 2016, Voltaj a lansat albumul "X", material ce conţine 10 piese, printre care "Din toată inima", "De la capăt", "Kori Gent", "Nana" (alături de Ruby), "A XII-A", "Anotimpuri", "X". Până în prezent, trupa a lansat melodii celebre precum "Pic, pic", 'Dă vina pe Voltaj", "Şi ce", "Meci de box", Mi-e dor de", care au adunat zeci de milioane de vizualizari pe YouTube. În iunie 2017, trupa a colaborat cu vloggerii Noaptea Târziu pentru “Cred că-s HIP” şi a lansat alături de peste 200 de tineri talentaţi single-ul şi clipul “Dincolo de stele”. Anul trecut, în prag de sărbători, Voltaj şi Andra au colaborat pentru "Nu doar de ziua mea", o poveste emoţionantă însoţită de un videoclip realizat de Roman Burlaca. La începutul lunii noiembrie, trupa a lansat “Amprente”, o piesă cu un sound surprinzător. Articolul de mai su ...