Tu iti bei cafea in mod corespunzator? Iata cate linguri de cafea se pun la o ceasca

cafea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Se pune apa in ibric (cate cesti de cafea se beau) si se adauga cafeaua, cate o lingurita plina-varf pentru fiecare ceasca, atunci cand apa fierbe. Daca se fac mai multe cafele, se mai adauga o lingurita la fiecare 4 cesti de cafea. Cand incepe sa se umfle cafeaua si sa se formeze caimacul se lasa cafeaua in ibric pentru a i se decanta zatul. O alta metoda este punerea catorva stropi de apa rece in ibric, pentru ca zatul sa se separe de cafea. La final, se adauga zaharul in fiecare ceasca, in functie de dorinta fiecaruia. O lingurita de zahar la o lingurita de cafea este rezultatul unei cafele moderate ca si dulceata. Cafeaua se savureaza calda, intrucat daca este lasata prea mult in ceasca, aceasta va involua ...