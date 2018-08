Tu stii ce mananci? Ce consum de E-uri recomanda UE pentru Romania - vezi aditivul si cantitatea. Si ce solutii au gasit alte state

Consumati des si in cantitati prea mari, unii aditivi alimentari ne pot imbolnavi grav. Tocmai de aceea, Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara (EFSA) a stabilit ca in tari ca Romania - care inca permit folosirea multor chimicale la fabricarea alimentelor - populatia ar trebui educata sa nu consume in exces produsele aditivate, ca sa nu se imbolnaveasca.