Tu stii ce mananci? Citeste pe eticheta! Daca iti place iaurtul cu fructe si il dai si copilului tau, iata la ce va expuneti

Daca de unele E-uri despre care stii ca pot fi periculoase mai poti scapa, exista unele care sunt omniprezente. Practic, cam orice ai cumpara vine la pachet cu ele. Iar partea cea mai proasta e ca, desi exista o cantitate maxima zilnic permisa, gasindu-se in mai toate produsele, nici nu ai cum sa estimezi in ce proportie le introduci in organism.