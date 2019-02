Tu stii de ce nasturii de pe hainele femeilor sunt cusuti pe partea stanga si cei de pe imbracamintea barbatilor pe partea dreapta?

nasturi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Probabil ca ai observat ca nasturii de pe camasile barbatilor sunt cusuti pe partea dreapta, in timp ce nasturii de pe camasile femeilor sunt pe partea opusa. Insa stii de ce? O poveste extrem de interesanta explica misterul. Se pare ca acest mod de a coase nasturii a inceput in secolul al XIII-lea, atunci cand numai femeile bogate isi permiteau nasturi pe bluzele lor. Cele mai multe dintre ele aveau servitoare care le ajutau sa se imbrace in fiecare zi. Astfel, nasturii de pe hainele femeilor au fost pusi pe partea stanga, pentru ca cele care le imbracau sa ii poate incheia mai usor. Barbatii se imbracau singuri, de cele mai multe ori, motiv pentru care au fost cusuti pe partea dreapta. Daca t ...