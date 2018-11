Tudor Chirila este ori muzicant, ori politruc

Tudor Chirila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ce zile a ajuns sa traiasca Romania. De acum 100 de ani nu s-a mai intamplat asa ceva: Tudor Chirila, un muzicant de duzina, a ajuns sa injure Romania, cu cateva zile inainte de celebrarea Zilei Nationale a acesteia, sustinand ca este o tara saraca, guvernata doar de doua valori: "coruptie si incompetenta". Este adevarat, poate asa este el. Nu poate vorbi in numele tuturor si mai ales in numele tarii, un muzicant. El isi da cu parerea despre prim-ministru, despre ministri. Probabil asta faceau si parintii acestuia, se certau si se jigneau tot timpul, astfel reusind si Tudor sa invete cum sa injure si sa jigneasca. Sa isi injure tara in care s-a nascut si in care traieste. Nu ...