Tudor Chirila, indragostit nebuneste de Andreea Esca

Tudor Chirila a facut o marturisire neasteptata intr-un interviu la Europa FM, declarandu-i, pe un ton impersonal, realizatoarei c-a fost indragostit nebuneste chiar de ea. "Copilaria mea a fost marcata in clasa a VII-a de o dragoste nestavilita pentru Andreea Esca. Eram intr-o tabara, la Cabana Varfu cu Dor, o tabara de schi, si… Andreea Esca. Era foarte frumoasa, in clasa a IX-a. Ea era combinata insa cu un alt baiat de clasa a XI-a… daca vrea ea sa va dea numele lui. Va dati seama cum un piriflic de clasa a VII-a ar putea sa iasa in evidenta? A fost o dragoste care m-a marcat, am avut gusturi bune. Aceasta dragoste a ramas neimplinita, neimpartasita, dar nostalgia este tot ce conteaza in viata asta. ...