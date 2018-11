Tudor Ciuhodaru, medic iesean: 7 metode pentru prevenirea unui infarct. Fiti foarte atenti la aceste simptome

Tudor Ciuhodaru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Medicul primar urgente Tudor Ciuhodaru atrage atentia asupra infarctului, cum poate fi prevenit, simptome care nu trebuie neglijate. Totodata, spune o statistica crunta. Tudor Ciuhodaru ne spune 7 metode pentru prevenirea unui infarct: 1. Renuntati la fumat. 2. Reduceti stresul. 3. Faceti miscare. 4. Slabiti 5. Controlati tensiunea arteriala. 6. Faceti un Ekg. 7. Verificati nivelul colesterolului si glicemiei. Totodata, ne da o statistica crunta: la fiecare 30 de minute un roman sufera un infarct, unul din zece nu supravietuieste, in fiecare zi in Romania mor 40 de oameni prin infarct miocardic, unul din cinci supravietuitori de infarct miocardic sufera al doilea eveniment cardiac in urm ...