Tudor Ciuhodaru, medic iesean: "Atentie parinti si bunici. Mainile curate salveaza vieti"

Astazi este Ziua Internationala a Igienei Mainilor. In acest context, medicul iesean Tudor Ciuhodaru vorbeste despre legea ,,spalatulului corect pe maini", prin care orele de educatie pentru sanatate devin obligatorii in scoli si gradinite va intra in dezbaterea Senatului. 3 reguli de baza care trebuie respectate: cat mai des, cum trebuie si cat trebuie. 1. Regula numarul unu: spalati mainile cat mai des si ori de cate ori este nevoie. Trebuie sa devina un gest de rutina inainte si dupa orice activitate care implica atingerea si manevrarea de obiecte cu potential de contaminare: - inainte, in timpul si dupa prepararea mesei; inainte de masa; inainte si dupa utilizarea toaletei, schimbarea scutecelor sau asistarea unui c ...