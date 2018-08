Tudor Ciuhodaru, medic iesean: "Cum sa nu te arzi la soare. Riscuri pentru bronzatul fara riscuri"

Toată lumea o știe pe Ozana Barabancea, dar puțini sunt cei care o știu pe fiica vedetei. Ei bine, Gloria este o domnișoară în toată regula, iar ultimul pictorial de pe Coasta de Azur i-a lăsat mască pe toți. (Reduceri mari la jocuri PC) Gloria Barabancea a fost, recent, într-o vacanță binemeritată pe Coasta de […] The post Fiica Ozanei Barabancea, pictorial incendiar pe Coasta de Azur! appeared first on Cancan.ro.