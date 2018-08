Tudorel Gurgu, presedintele organizatiei PSD Ciobanu, si-a inaintat demisia

Tudorel Gurgu, preşedintele organizaţiei PSD Ciobanu şi-a înaintat demis din funcţia de preşedinte. Acesta va rămâne doar membru de partid. Anunţul a fost făcut printr-un comunicat de presă.Redăm mai jos comunicatul de presă:"Subsemnatul Tudorel Gurgu, presedinte a organizatiei PSD Ciobanu prin prezenta va aduc la cunostinta urmatoarele:In urma nenumaratelor demersuri facute personal in calitate de Primar, catre conducerea Consiliului Judetean Constanta, prin care am solicitat alocarea de sume necesare platilor de arierate,sume necesare cheltuielilor efectuate cu ocazia depunerii proiectului de finantare europeana, “3.1.B SUERD -124606- UAT Comuna Ciobanu“, reabilitarea liceului Tehnologic Ciobanu,sume cheltuite in vederea reabilitarii strazilor din comuna cu ocazia degradarii acestora in urma intemperiilor care au fost, cheltuieli efectuate cu actiunea Pesta Porcina, nu am gasit intelegere la nivelul conducerii judetene.In dovedirea acestor angajamente financiare am depus in acest sens copii ale documentelor fiscale.Cu toata documentatia si cererile formulate presedintele Consiliului Judetean a refuzat sistematic alocarea de sume catre UAT Ciobanu.Avand in vedere aceasta situatie ,atat eu in calitate de presedinte a organizatiei cat si membrii acesteia Nu ne mai regasim in politica economico sociala dusa de presedintele Consiliului Judetean,membru marcant PSD,consideram ca rezultatul de peste 87%,obtinut de organizatia noastra in alegerile parlamentare nu corespunde cerintelor politice in conceptia acestui individ,fapt pentru care eu am inaintat conducerii judetene demisia mea din functia de presedinte a organizatiei,raman simplu membru si decizia intregii organizati este ca,in viitoarele alegeri sa sustinem Partidul Miscarea Populara".