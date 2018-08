Tudorel Toader a demonstat ca Procurorul General al Romaniei, Augustin Lazar, este un MINCINOS

Tudorel Toader

”Astazi, 28.08.2018, ministrul justitiei, prof.univ.dr. Tudorel TOADER, va sustine o declaratie de presa, la ora 18.00, la sediul Ministerului Justitiei.” a anuntat Ministerul Justitiei.

Opinia publica trebuie sa isi dea seama ca traim intr-o tara in care Procurorul General al Romaniei, omul aflat in varful piramiedei, este dovedit mincinos. Daca asta se intampla sus, ar trebui sa ne intrebam ce se intampla mai jos, in interiorul piramidei, adica in Ministerul Public. Odata pusa aceasta intrebare avem deja, din nefericire, o foarte mare problema. Oricum nu ne asteptam ca presedintele Klaus Iohannis sa vada aceste minciuni ordinare facute pe spatele cetatenilor Romaniei.

Situatia din Romania este una foarte delicata, daca putem spune asa. Nici nu stii ce sa mai intelegi: daca sa pleci din tara asta, sau sa ramai, sperand ca vom intra si noi intr-o normalitate.

Principalele declaratii:

Declaratia nu reprezinta o replica, nici o polemica fata de recentele declaratii din spatiul public.

Decizia de declansare a procedurii de evaluare a Procurorului Genereal nu a fost luata exclusiv pe baza unor circumstante recente.

In mod rezonabil nu se sustine afirmatia potrivit careia evaluarea poate fi considerata o forma de presiune exercitata in legatura cu solutionarea unor dosare, protestul din 10 august, respectiv la dosarul Revolutiei. intr-o astfel de logica o atare evaluare devine imposibil de realizat pentru ca permanent se vor afla spre solutionare dosare cu rezonanta sociala.

La inceputul lui 2017, procurorul general se arata indignat ca nu exista niciun protocol.

Procurorul facea declaratii in conditiile in care in 2016 tocmai semnase un protocol. Pe data de 19 martie 2018 i-a solicitat sa demareze procedura de desecretizare a protocolului din 2009, de care aveam cunostinta. A doua zi am primit respectivul protocol mai putin ultimele doua pagini.

Tot pe 20 martie am primit la MJ protocolul privind organizarea cooperarii dintre SRI si PICCJ, cu caracter secret. Ca ministru al Justitiei nu aveam voie sa-l fac public, sa fac referiri la coninutul acestuia si nu aveam competenta sa demarez vreo procedura de desecretizare. Respectivul protocol a fost trimis si la CSM si si-au pus aceeasi problema: de ce ni l-au trimis?

Faptul trimiterii respectivului protocol la MJ si CSM nu absolva sub nicio forma pe semnatarii acestuia. Ni l-a trimis spre informare, la ce si pentru ce?

Cu atat mai mult cu cat protocolul din 2009 fusese desecretizat.

In articolul final se prevede textual ca la data intrarii in vigoare se abroga protocolul din 2009. Abrogarea se refera doar la actele normative. Daca semnatarii au inteles sa scrie ca se abroga, in acceptiunea lor aveau valente de acte normative.

Reprezinta o profunda sfidare la adresa statului de drept si la adresa cetatenilor faptul ca in 2018 se desecretizeaza un protocol din 2009 care fusese abrogat in 2016 fara a se face vreo referire la acesta.

Intr-un stat de drept, protocoalele sunt ceva nefiresc.

Legalitatea protocoalelor poate fi stabilita doar de instanta de contencios-administrativ.

Pe 3 aprilie 2018, PICCJ a tranmis catre MJ faptul ca in evidentele dansilor figureaza a fi incheiate urmatoarele documente de colaborare institutionala, erau in numar de 8. La pct 2 din respectiva adresa se face referire la protocolul din 2009, cu precizarea ca unele din prevederi si-au incheiat efectele prin abrogarea expresa prin protocolul din 2016.

La punctul 5 din scrisoare se face referire la protocolul din 2016 cu precizarea ca este in vigoare. Mi se raspundea ca este in vigoare si a fost incheiat in baza OUG 6/2016.

OUG care e temeiul legal spun autoriia fost adoptata in 11 martie 2016, dar protocolul a fost incheiat in decembrie. Ceea ce inseamna ca au trecut 9 luni fara protocol si ne intrebam cum oare a fucntionat justitia daca nu avea asa ceva

Eu am incercat ca prin aceasta prezentare, nu am vrut sa antamez problema evaluarii procurorului general.

Va exprim o nedumerire personala pe care ma voi stradui sa o clarific: a vorbit si dansul si eu de protocolul din decembrie 2016, inregistrat pe data de 8 decembrie 2016, numai ca in aceeasi data, la PICCJ apar doua protocoale in aceeasi zi, sub numere diferite, cu continuturi diferite. In corespondenta oficiala se face referire la protocolul din data de... fara precizarea ca sunt doua protocoale.

