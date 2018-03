Tudorel Toader a facut marele anunt! Protocoalele SR-DNA se vor desecretiza

Tudorel Toader google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, ca a primit de la Ministerul Public protocoalele incheiate cu SRI si ca va fi parcursa procedura legala de desecretizare a documentelor. "Am primit protocoalele de la Parchetul General. Am apreciat faptul ca dupa ce am cerut public si alti reprezentanti au cerut ceea ce eu cerusem si ca imediat seful SRI a exprimat acordul, iar ieri dupa-amiaza le-am primit de la procurorul general. Nu va pot spune (ce contin - n.r.) pana nu parcurg procedura de desecretizare", a declarat Tudorel Toader, miercuri, dupa ce a participat la bilantul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, potrivit news.ro. Generalul Dumitru Iliescu, seful Serviciu ...