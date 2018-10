Tudorel Toader a facut public raportul Comisiei de la Venetia

Tudorel Toader google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, face public verdictul Comisiei de la Venetia privind pensionarea magistratilor. "Comisia de la Venetia ! Avizul CV retine solutionarea temporara a problemei pensionarii magistratilor, prin amanarea momentului intrarii in vigoare a solutiei legislative. Se recomanda abrogarea acestei solutii legislative. OUG pentru legile justitiei va fi transmisa, in mod formal, catre CV pentru emiterea unui aviz !", scrie Tudorel Toader pe . Comisia de la Venetia va emite doua opinii referitoare la Legile Justitiei Comisia de la Venetia are pe ordinea de zi a sedintei plenare de vineri adoptarea a doua opinii privind Justitia din Romania, c ...