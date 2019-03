Tudorel Toader a gasit solutia de a rezolva problema grefierilor

Tudorel Toader 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca a gasit solutii pentru a rezolva mare parte dintre problemele grefierilor, cei care protesteaza in acesta perioada si a explicat ca a initiat o modificare a legii, care va intra zilele acestea in Guvern. Totusi, Tudorel Toader a tinut sa mentioneze ca problema se rezolva in Parlament, odata ce va fi adoptata legea. ”Cu grefierii am vorbit de foarte, foarte multe ori, cu reprezentantii de sindicat, am initiat un nou proiect legislativ, care va rezolva mare parte din probleme (...) Zilele acestea va intra proiectul in Guvern, apoi merge la Parlament, dezbateri in comisii, argumente pro si contra. Eu tin foarte mult sa se tina cont ca avem competente ...