Tudorel Toader a ''strigat'' adunarea! Toti procurorii cu functii de conducere, bagati in sedinta

Tudorel Toader google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmeaza sa se intalneasca, miercuri, la sediul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu toti procurorii care detin functii de conducere in parchetele din Romania, conform agerpres.ro. Intrevederea a fost stabilita in august, in cadrul discutiilor pe care Tudorel Toader le-a avut cu procurorul general Augustin Lazar, seful interimar al DNA, Anca Jurma, si seful DIICOT, Felix Banila. Ce spune Tudorel Toader despre sesizarea CCR in legatura cu protocoalele "10 octombrie 2018 - voi participa la dezbaterea cu toti procurorii cu functii de conducere, indiferent de nivelul parchetului in care isi desfasoara activitatea", preciz ...