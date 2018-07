Tudorel Toader anunța o evaluare a procurorului general. Cum i-a transmis Augustin Lazar protocolul secret cu SRI

Bihor: Poliția Romana a prins un mafiot italian cautat pentru asasinate și trafic de droguri Un italian de 35 de ani care era urmărit internațional în baza unui mandat de arestare emis de autoritățile italiene a fost prins de către polițiștii din Bihor, informează news.ro.

Curs valutar: Euro incepe sa revina, iar prețul aurului continua sa scada Banca Națională a României (BNR) a cotat, marți, un euro la 4,6283 de lei, mai mult cu 0,08% față de luni. Dolarul american a scăzut, fiind cotat de BNR la 3,9487 de lei/unitate, cu 0,21% mai puțin față de ziua precedentă.

Președintele Iohannis a contestat la CCR Codul Administrativ Președintele Klaus Iohannis a trimis Curții Constituționale (CCR), o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind Codul Administrativ al României. Citește mai departe...

Iohannis a promulgat legea care da Comisiei de Prognoza atributii in proiectele strategice de investitii Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea de aprobare a OUG 28/2018 care ofera Comisiei Nationale de Prognoza atributii in proiectele strategice de investitii de tip parteneriat public-privat.

"Așa incepe dictatura. Fosta Miliție raspunde la un ordin venit de la partid" Scriitorul și jurnalistul Stelian Tănase critică în termeni duri decizia Poliției Române de a executa "ordine inepte" venite de la partid, fără nicio bază legală, referindu-se la dosarul penal deschis pe numele românului cu Citește mai departe...

Toader invata condamnatii cum sa ceara revizuirea sentintei din cauza protocoalelor cu SRI Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, informeaza persoanele condamnate definitiv in baza unor interceptari ori filaje facute de SRI, sau in baza unor prevederi ale protocolului semnat de Ministerul Public cu SRI, ca pot cere revizuirea sentintelor judecatoresti. Acest lucru il pot face in baza noului ...

ALERTA METEO de vreme severa. ANM a emis inca un cod GALBEN de furtuni si vijelii Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, marţi, o nouă atenţionare meteo cod galben de vreme rea. Citește mai departe...

Iohannis, o noua ofensiva la CCR impotriva PSD-ALDE Președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat că va contesta la Curtea Constituțională a României o nouă lege propusă ...

Președintele Filipinei a distrus 60 de mașini de lux Lamborghini și Porsche, care au fost bagate ilegal in țara! Autoturismele insumau peste 4 milioane de euro Președintele Filipinei a fost supranumit Duterte Distrugătorul! Peste 60 de mașini de lux și motociclete au fost distruse de un buldozer în provincia Cagayan, în conformitate cu o directivă emisă de peședintele Rodrigo Duterte. Autoturismele erau mărci precum Lamborghini și Porsche și au fost introduse ilegal în țară. Într-un videoclip din presa locală, președintele Rodrigo […] The post Președintele Filipinei a distrus 60 de mașini de lux Lamborghini și Porsche, care au fost băgate ilegal în țară! Autoturismele însumau peste 4 milioane de euro appeared first on Cancan.ro.