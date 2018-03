Tudorel Toader ar putea fi demis din fruntea ministerului Justitiei! Decizia va fi luata in Comitetului Executiv al PSD

Tudorel Toader google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Soarta lui Tudorel Toader in Guvernul Dancila ar putea fi pecetluita. In ciuda asigurarilor date de Liviu Dragnea ca Toader nu va fi remaniat, sunt tot mai multe voci in PSD care cer demiterea ministrului Justitiei pentru modul in care a gestionat revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. O decizie in privinta lui Tudorel Toader va fi luata la inceputul saptamanii viitoare. O justitie abuziva si inechitabila este devastatoare pentru Romania! Ministrul Tudorel Toader a dovedit ca intelege perfect impactul social al justitiei in viata oamenilor Pentru prima oara dupa multe dezbateri, la audierile de la CSM referitoare la revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de sefa a DNA, ministrul Tudorel Toa ...