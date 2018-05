Tudorel Toader: Asteptam mai multi candidati pentru sefia DIICOT!

Tudorel Toader google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se arata dezamagit de faptul ca doar doi procurori si-au depus candidaturile pentru functia de procuror sef al DIICOT. "Asteptam mai multi candidati pentru sefia DIICOT!", scrie ministrul pe . Tudorel Toader mai anunta ca, la Ministerul Justitiei, interviul se va desfasura vineri, 11 mai, incepand cu ora 10.00. Procurorii Daniel Horodniceanu si Felix Banila s-au inscris in cursa pentru sefia DIICOT. Daniel Horodniceanu este procuror sef al Directiei, iar Banila este prim-procuror al Parchetului Tribunalului Bacau. Felix Banila a candidat si pentru un post in CSM. Luni a fost ultima zi in care procurorii au putut depune cereri de inscriere la selectia org ...