Tudorel Toader cere procurorilor CSM urgentarea numirii membrilor sectiei de anchetare a magistratilor

Nu mai putin de 50.000 de vize sunt puse la dispozitie pentru romanii care doresc sa emigreze in SUA in cadrul programului anual al Departamentului de Stat "Diversity Visa", pentru anul fiscal 2020.

Valentin Popa a demisionat din functia de ministru al Educatiei deoarece nu este de acord cu solicitarea UDMR de modificare a ordonantei privind desfasurarea orelor de limba romana la clasele cu predare in limbile minoritatilor.

Ministrul Educației, Valentin Popa, și-a depus, joi, demisia din funcție, după ce Liviu Dragnea a afirmat că UDMR are dreptate să-i ceară remanierea. Citește mai departe...

Daniela Györfi face pomană de cinci ani, în avans, pentru mama sa pe caree a iubit-o enorm. Vedeta s-a confesat pentru libertatea.ro și a declarat că – de cinci ani de zile – respectă toate datinile creștinești. Totuși, Daniela face asta doar pentru a cinsti memoria mamei sale. ”Nu cred că pomenile sunt, cu adevărat, […] The post Daniela Györfi, pomană în avans pentru mama sa. „Nu cred că pomenile sunt pentru sufletele morților…” appeared first on Cancan.ro.