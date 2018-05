Tudorel Toader chemat la raport in Parlament! Ministrul Justitiei vorbeste despre raportul GRECO

Tudorel Toader google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va fi audiat, miercuri, in plenul Senatului, la "Ora Guvernului", urmand ca, la solicitarea PNL, sa dea explicatii cu privire la raportul Grupului Statelor impotriva Coruptiei din cadrul Consiliului Europei (GRECO), informeaza news.ro. "Ora Guvernului" este programata, in plenul Senatului, de la ora 10.00. Marti, ministrul Justitiei s-a intalnit cu presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, la finalul intrevederii Tudorel Toader declarand ca au discutat chestiuni procedurale legate de audierea sa in Parlament. "Este prima data cand in calitate de ministru particip la ce se numeste "Ora Guvernului" si am discutat chestiuni ...