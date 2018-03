Tudorel Toader, despre cererea lui Sebastian Ghita, de suspendare a extradarii: Sa se adreseze instantei din Serbia, nu Ministerului Justitiei

ShareTweet Ministrul Justiţiei Tudorel Toader a declarat, miercuri, referitor la cererea lui Sebastian Ghiţă de suspendare a extrădării, că nu comentează ce „au comentat unii la televizor”.Să se adreseze instanţei din Serbia, nu Ministerului tiţiei. Nu l-am văzut pe Ghiţă „Nu poartă un inculpat dialog direct cu ministrul Justiţiei, oricare ar fi el. El are o procedură de extrădare în Serbia şi trebuie să se adreseze instanţei din Serbia, nu Ministerului Justiţiei din România. Nu-mi cereţi acum, aici, eu să comentez ce au comentat unii la televizor. Ministrul discută oficial, pe canale oficiale, prin documente înregistrate oficial. Nu mă puneţi pe mine acuma să comentez, nici nu am văzut aseară, eram pe drum, veneam, să comentez ce a spus nu ştiu cine la televizor”, a spus Toader, potrivit Mediafax. Ministrul Justiţiei a precizat că nu l-a văzut pe Sebastian Ghiţă, pe parcursul vizitei sale în Serbia. „Exclus (să mă întâlnesc cu Sebastian Ghiţă în Serbia -n.r.). Cum să se întâlnească un ministru al Justiţiei cu cineva care este în procedură de extrădare? Unii m-au întrebat dacă participă la discuţii cu ministrul Justiţiei. Este absolut imposibil. Nu că nu am avut, nici măcar nu l-am văzut cum nu l-aţi văzut nici dumneavoastră ieri sau alaltăieri”, a completat Toader. ShareTweet