Tudorel Toader, despre dosarul lui Liviu Dragnea - Sa lasam judecatorii sa decida

Ministrul Justiției sustine, referitor la noile probleme de drept invocate in dosarul lui Liviu Dragnea, in care avocatii cer rejudecarea dosarului DGASPC Teleorman pe motiv ca fondul nu a fost judecat de un complet specializat in coruptie, ca instanta este cea care trebuie sa ia o decizie, refuzând sa isi exprime punctul de vedere.

Citeste si Mesaj RO-ALERT pentru prezența unui urs - Jandarmii caută animalul

"Sa lasam judecatorii sa decida dansii, nu noi aici. Sa lasam judecatorii se pronunte. Punctul meu de vedere nu poate interfera cu al judecatorilor. Daca o parte ridica in fata instantei de judecata o exceptie de neconstitutionalitate si daca instanta admite cererea de sesizare a CCR, instanta sesizeaza curtea, nu eu ca ministru", a declarat Tudorel Toader.