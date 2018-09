Tudorel Toader, despre evaluarea lui Augustin Lazar

Tudorel Toader google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca a cerut de la CSM, marti, o situatie privind evaluarile lui Augustin Lazar din ultimii trei ani, pentru a afla daca a fost evaluat si care a fost calificativul pe care procurorul general l-a primit. „Dincolo de evaluarea care este in desfasurare, procurorul general isi face si o autoevaluare. Dupa statut orice magistrat este supus periodic unui control. Procurorul general in ultimii trei ani nu a avut o astfel de evaluare din partea nimanui. Am cerut la CSM sa imi comunice daca procurorul general a avut in ultimii trei ani evaluare, sa imi dea o copie, sa vad calificativul”, a explicat ministrul Justitiei. Vezi si: Tudorel Toader a ce ...