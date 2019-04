Tudorel Toader despre intentia lui Iohannis: Sa SCHIMBE Constitutia!

Toader Iohannis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tudorel Toader a vorbit despre planul lui Klaus Iohnnis cu privire la referendum si ce piedici ar putea avea. Toader a declarat astazi la Parlament, ca a auzit de faptul ca presedintele Romaniei ar vrea ca prin referendum sa i se interzica Guvernului de a mai da ordonante de urgenta in domeniul Justitiei. Ministrul a explicat ca pentru o astfel de modificare este nevoie de o reviziuire a Constitutiei Romaniei. Toader despre referendum si Ordonante: In Constitutie este aceasta abilitare a Guvernului de a emite Ordonante de Urgenta "Declaratii sunt multe. Am auzit si eu zielele trecute ca va propune la referendum sa nu se mai dea ordonante de urgenta in domeniul Justitiei. Un ref ...