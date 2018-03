Tudorel Toader despre o eventuala sesizare a CCR cu privire la revocarea lui Kovesi: "Eu sunt pregatit"

Tudorel Toader 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat luni ca este pregatit sa sesizeze Curtea Constitutionala a Romaniei in cazul in care presedintele Klaus Iohannis nu da curs solicitarii de revocare a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, precizand ca asteapta motivarea avizului dat de Sectia pentru procurori a CSM si decizia sefului statului. Intrebat daca este pregatit sa sesizeze Curtea Constitutionala in cazul in care presedintele nu va da curs cererii de revocare a Laurei Codruta Kovesi, Toader a raspuns: "Da, eu sunt pregatit". Vezi si: Declaratiile lui Tudorel Toader! Ce spune despre extradarea lui Sebastian Ghita si revocarea sefei DNA &quo ...