Tudorel Toader: Dezinformare pleaca de la noi, din tara, și o promoveaza cei care ar trebui sa promoveze interesele legitime ale Romaniei

Ministrul justiției, Tudorel Toader, a spus, miercuri, după dezbaterea din Parlamentul European privind situația statului de drept în România, că sunt politicieni care fac declarații doar în favoarea formațiunilor politice din care fac parte, numindu-i „critici de profesie". Tudorel Toader a vorbit și despre dezinformarea oficialilor europeni, precizând că multe informații false pleacă chiar din România.