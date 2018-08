Tudorel Toader explica de ce l-a respins pe Marius Iacob: Cum aș fi putut sa-l desemnez la șefia DNA pe cel care a coordonat DNA Ploiești?

Tudorel Toader, ministrul Justiției, susține că nu l-a desemnat pe Marius Iacob procuror șef al DNA, întrucât acesta a făcut parte din echipa de conducere a Laurei Codruța Kovesi, context în care a coordonat DNA Ploiești, structură acuzată de abuzuri.

"Desi au aparut numeroase informatii in spatiul public despre abuzuri de la DNA Ploiești, conducerea DNA avea obligatia sa verifice daca e adevarat sau nu si nu sa mearga direct sa le apere reputatia la CSM fara acea verificare. Noi trebuie sa fim de acord cu nevoia de a cunoaste realitatea asa cum ea. Daca avem radiografia de la DNA si structurile teritoriale, doar atunci putem identifica masurile care trebuiesc luate pentru indreptare. Una dintre ele este grija de a desemna candidat la sefia DNA un om integru, profesionist care sa aiba capacitatea manageriala de a restabili normalitatea. La prima etapa am respins trei dintre dansii care au lucrat in structura din conducerea DNA, eu ii cunosc personal, am zis ca ii apreciez. Cum as fi putut sa-l desemnez pe Marius Iacob la sefia DNA cata vreme el a scris in proiectul de management ca coordonat 10 servicii teritoriale, dintre care unul e Ploiestiul. S-a inscris, probabil, din dorinta de a indrepta ceea ce in prealabil a stricat. Mi se parea nefiresc sa-l desemnez pe dansul, i-as fi dat un fel de certificat a ceea ce n-a coordonat la Ploiesti", a declarat Tudorel Toader la Antena 3.