Tudorel Toader, face apel in plenul Camerei Deputaților, le revenirea la normalitate: Inseamna ca un cetațean sa nu stea in pușcarie și ulterior achitat

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, este prezent, marți, în plenul Camerei Deputatilor, acolo unde se dezbate o motiune simpla impotriva lui. Toader a făcut apel la revenirea la normalitate în înfăptuirea justiției.

Trecând peste discursul politic sau din alte interese, mesajul pe care vreau sa-l transmitem azi este de revenirea la normalitate in activitatea de infaptuire a justitiei. Revenirea la normalitate, daca imi permiteti să va dau cel mai recent exemplu, de azi, insemna sa nu ai un cetatean indiferent ce functie are daca e primar sau nu care sa iti fie trimis in judecata sa stea in puscarie si ulterior sa fie achitat, a declarat Tudorel Toader.