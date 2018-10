Ministrul justiției, Tudorel Toader, i-a transmis, luni, președintelui Klaus Iohannis propunerea sa, de numire a Adinei Florea, la conducerea Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Propunerea a primit aviz negativ din partea Secției pentru procurori a CSM. Potrivit noilor legi ale justiției, președintele României poate refuza o singură dată, motivat, numirea unui procuror șef. Luni dimineața, la The post Tudorel Toader i-a transmis lui Klaus Iohannis propunerea pentru șefia DNA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.