Tudorel Toader ii da lectii de drept lui Augustin Lazar

In sedinta din cadrul CSM, Tudorel Toader si Augustin Lazar se contrariaza la cutite. Cele mai importante declaratii O competenta data ministrului Justitiei nu poate fi anulata nici de CSM. Eu va repet ce dumneavoastra stiti: Regulamentul nu poate sa limiteze competentele ministurlui Justitiei. Exemplu: Toata presa a vorbit despre procurorul Negulescu, nu zic daca e sau nu adevarat, dar ar fi trebui verificata informatie, nu sa ii luam apararea. Daca dumneavoastra imi aduceti argumente ca intre regulamentul CSM si LEGE, primeaza regulamentul... In martie 2017, faceam acel raport dupa decizia 68 si in care spuneam ca sunt incalcari Constitutionale. Desi am prezentat acele incalcari, am considerat ca nu este momentul ca trebuie ...