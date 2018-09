Tudorel Toader, il ATACA DUR pe Klaus Iohannis:”Eu cred ca a fost un fals, un uz de fals…”

Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a demarat o ancheta la notarul Popa Cornelia, cea care nu a inscris casa lui Klaus Iohannis in Cartea Funciara. Luni seara, Toader a acuzat ca primul notar, cel care in 1999 a intocmit actele prin care Klaus Iohannis devenea proprietar pe casa pierduta, acum, in instanta, a comis lucruri ilegale.

Totusi, ministrul spune ca presedintele trebuie sa plateasca ceea ce cere Ministerul de Finante. Demersul lui Tudorel Toader vine dupa ce Eugen Teodorovici a facut o revenire catre Ministerul Justitiei pentru a afla temeiul legal prin care statul a fost scos din cartea funciara a imobilului din Sibiu pe care Klaus Iohannis l-a pierdut in instanta.

”Am solicitat Uniunii Notarilor sa faca verificari in activitatea notariala de la Sibiu. Practic, e vorba despre doua cabinete notariale: cel care a facut actul in 1999, care l-a facut proprietar pe presedinte, act care a fost ulterior invalidat de catre instanta de judecata, care a fost declarat nul. Ce se intampla in spatele acestei neregularitati, o fi fost un fals, o fi fost un uz de fals, o fi fost un abuz, eu cred ca da. Numai ca intre timp au trecut 20 de ani si faptele notarului acela, daca au avut caracter penal, sigur s-au prescris.

M-am interesat si am inteles ca notarul care avea procedura succesorala urma sa dispuna catre cadastru radierea fostei intabulari pe numele presedintelui si casa ar fi revenit statului. Aceasta e regula generala: daca un bun nu are proprietar, dar are o anumita valoare economica, el revine statului prin Ministerul de Finante. In aceasta procedura notariala au aparut doua persoane fizice, doi intervenienti spunand ”suspendati procedura pentru ca noi revendicam proprietatea respectivului imobil”. Notarul nu are ce face, el rezolva numai procedura necontencioasa, unde nu sunt litigii. Aparand acesti doi pretinsi proprietari, notarul a suspendat procedura notariala si au mers la instanta de judecata, ca judecatorul sa vada cine e proprietarul imobilului.

El a suspendat dezbaterea, procedura, si a mers la instanta de judecata, care pe baza probelor, trebuie sa vada cine e proprietarul imobilului. Cei care il revendica sau revine statului?

Acum, cu banii pe care ii are de dat presedintele. E o inechitate in legea fiscala. Daca o persoana fizica datoreaza o suma de bani statului, statul poate sa o urmareasca timp de 5 ani ca sa ia bani, in timp ce o persoana fizica, daca are de luat bani de la stat, are un termen de 3 ani, ceea ce e o inechitate. Notarul care a suspendat procedura nu avea ce face, trebuie ca judecatorul sa spuna cui apartine proprietatea.

E o regula de bun simt, oricine are un castig licit trebuie sa dea o cota-parte la stat. Proprietatea e una, obligatia fiscala e altceva si finantele nu au decat sa cheme in judecata, sa impuna, sigur cu verificarea prescriptiei. Ca pana la urma, statul asta, iti pui si intrebarea, de ce a stat in pasivitate pana acum? Ca sunt lucruri separate: dreptul de proprietate real sau pretins e una, obligatia fiscala pentru castigurile pe care le-ai avut si nu ti-ai indeplinit obligatia, e altceva.”, a spus Tudorel Toader la Romania TV.

