Tudorel Toader lanseaza ATACUL FINAL asupra șefei DNA: 'Afirmațiile sunt fara precedent și au afectat iremediabil imaginea Romaniei' / VIDEO

Tudorel Toader a lansat un atca foarte dur la adresa șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. El acuză că prin afirmațiile făcute, de-a lungul timpului, în presa străină, Kovesi a ”afectat iremediabil imaginea României”.

”Procurorul șef al DNA a invinovatit practic CCR punand pe seama deciziilor Curtii pretinsa imposibilitate a DNA de urmarire a unor fapte apreciate ca fiind de natura penala. "Din acest motiv procurorii mai pot investiga doar faptele de abuz in serviciu in care s-a incalcat legislatia primara. Reiese ca societatea ramane neaprata in fata unor astfel de practici, dupa de decizia CCR. Pe langa pierderile de milioane de euro, intreaga societate va privi cum cei cu functii publice vor urmari satisfacerea unor interese diferite de ale societatii".A contestat Constituția, apreciind unilatera incriminarea unor fapte. A declarat că se teme de desființarea DNA, într-un interviu pentru BBC. La Euronews s-a lansat intr-o critica dura a proiectelor de legi din dezbaterea parlamentara, acuzând politicienii și oamenii de afaceri că se opun procesului de curățare a uneia dintre cele mai corupte țări din UE. Afirmațiile sunt fără precedent și au afectat iremediabil imaginea României. S-a creat o imagine falsă a României și a statului de drept.”, a declarat Tudorel Toader.

