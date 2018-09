Tudorel Toader, mesaj de ULTIMA ORA pentru Klaus Iohannis: 'Eu cred ca a fost un fals, un uz de fals'

Tudorel Toader, ministrul Justiției, a demarat o anchetă la notarul Popa Cornelia, cea care nu a înscris casa lui Klaus Iohannis în Cartea Funciară. Luni seara, Toader a acuzat că primul notar, cel care în 1999 a întocmit actele prin care Klaus Iohannis devenea proprietar pe casa pierdută, acum, în instanță, a comis lucruri ilegale.

Totuși, ministrul spune că președintele trebuie să plătească ceea ce cere Ministerul de Finanțe. Demersul lui Tudorel Toader vine după ce Eugen Teodorovici a făcut o revenire către Ministerul Justiției pentru a afla temeiul legal prin care statul a fost scos din cartea funciară a imobilului din Sibiu pe care Klaus Iohannis l-a pierdut în instanță.

Citește și: De ce vor „cădea” capetele unor miniștri – Liviu Dragnea a spus tot! Probleme pentru Olguța Vasilescu?

”Eu cred că a fost un fals, un uz de fals la ce a făcut notarul din 1999, care i-a dat casa președintelui Klaus Iohannis. Dar, după 20 de ani, faptele s-au prescris. Dacă un bun nu are stăpân, dacă are o valoare economică, revine statului, prin Ministerul de Finanțe. Au apărut două persoane fizice care au cerut suspendarea procedurii pentru că revendică proprietatea imobilului. Notarul nu are ce să facă, decât să constate. El a suspendat dezbaterea, procedura, și a mers la instanța de judecată, care pe baza probelor, trebuie să vadă cine e proprietarul imobilului. Cei care îl revendică sau revine statului?

Acum, cu banii pe care îi are de dat președintele. E o inechitate în legea fiscală. Dacă o persoană fizică datorează o sumă de bani statului, statul poate să o urmărească timp de 5 ani ca să ia bani, în timp ce o persoană fizică, dacă are de luat bani de la stat, are un termen de 3 ani, ceea ce e o inechitate. Notarul care a suspendat procedura nu avea ce face, trebuie ca judecătorul să spună cui aparține proprietatea.

Citește și: SURSE! „Caracatița” din „ograda” lui Carmen Dan: Sume fabuloase, pentru a fi puși șefi!

E o regulă de bun simț, oricine are un câștig licit trebuie să dea o cotă-parte la stat. ”, a spus Tudorel Toader la România TV.