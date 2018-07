Tudorel Toader neaga ca si-ar delega atributiile unui secretar de stat pentru sedinta de guvern de joi

Nicolae Liviu Popa

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, dezminte prin intermediul unei postari pe Internet, ca isi va delega atributiile pentru sedinta de guvern de joi secretarului de stat Nicolae Liviu Popa (foto).



"Nu stiu cine a dezinformat, de data aceasta, insa nu mi-am delegat atributiile pentru maine!", a scris pe Facebook ministrul Justitiei. Unul dintre cei care a dat like postarii a fost Liviu Marian Pop, fostul ministru PSD al Educatiei.



Informatia a fost furnizata la amiaza, pe surse, pentru Ziare.com dupa incheierea intalnirii dintre premierul Dancila si presedintele Iohannis, care a avut loc miercuri dimineata, la Palatul Cotroceni, si s-a terminat dupa mai putin de o ora, fara declaratii sau comunicate de presa.



Doctor in drept, Nicolae Liviu Popa a fost numit secretar de stat in Ministerul Justitiei in octombrie anul trecut, in timpul mandatului fostului premier PSD Mihai Tudose.



Decizia luata de Tudorel Toader ar fi putut avea legatura cu speculatiile conform carora in sedinta de guvern de joi ar putea fi adoptata controversata ordonanta de urgenta pentru amnistie si gratiere. Tudorel Toader a declarat ca in ministerul sau nu se dezbate si nu e in curs de avizare vreo ordonanta in legatura cu acest subiect, insa mai multi lideri ai PSD, printre care Darius Valcov, au sustinut public necesitatea adoptarii unei asemenea ordonante.



Initial se zvonise ca Tudorel Toader isi va delega atributiile secretarului de stat Mariana Mot, insa aceasta a intrat brusc in concediu. Cunoscuta in presa ca o apropiata a PSD, Mariana Mot este si judecator, pozitia ei in minister fiind contestata.

