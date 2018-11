Tudorel Toader, noi dezvaluiri despre Augustin Lazar: Cum i-a rasplatit procurorul general pe cei care l-au controlat și evaluat

Ministrul justiției, Tudorel Toader, a făcut, joi seara, în emisiunea “Sinteza zilei”, realizată de Mihai Gâdea, la Antena 3, noi dezvăluiri legate de activitatea lui Augustin Lazăr, dar și de modul în care a acesta a fost numit în funcția de procuror general al României. Ministrul justiției a arătat, printre altele, cum a “răsplătit” Lazăr procurori The post Tudorel Toader, noi dezvăluiri despre Augustin Lazăr: Cum i-a răsplătit procurorul general pe cei care l-au controlat și evaluat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.