Tudorel Toader: Nu inseamna ca daca sunt 4, unul dintre ei va fi seful DNA

O persoană a fost lovită de metrou, în stația de metrou Nicolae Teclu. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, victima este sub metrou. UPDATE: : Salvatorii confirma decesul, persoana este decapitata. Este vorba de un bărbat în jur de 30 de ani. Astfel, acționează Detașamentul Special de Salvatori și Detașamentul Chimiștilor. Reprezentanții ISU au […]