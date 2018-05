Tudorel Toader nu o sa se mai prezinte in Senat! Care sunt motivele

Tudorel Toader google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta pe ca nu se va mai prezenta astazi in plenul Senatului. In aceeasi postare, Tudorel Toader anunta ca se va prezenta pe data de 9 mai in Parlament la “Ora Guvernului” pentru a da explicatii cu privire la raportul publicat de Grupul Statelor impotriva Coruptiei din cadrul Consiliului Europei (GRECO) privind Romania. „In cursul zilei de ieri, la orele 17.10, am fost anuntat telefonic de reprogramarea audierii referitoare la Raportul GRECO! Pe aceeasi tema, am confirmat participarea la audierea din data de 09.05.2018, la orele 10.00 !”, scrie Tudorel Toader, pe . Presedintele PNL, Ludovic Orban, anuntase pe 11 aprilie, la finalul sedin ...