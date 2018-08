Tudorel Toader, precizari de ultima ora dupa declarațiile lui Lazar: Am primit o copie a Protocolului din 2009, mai putin ultimele doua pagini

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, susţine, sâmbătă, după ce procurorul general, Augustin Lazăr, a afirmat că Ministerul Justiţiei (MJ) a fost informat despre existenţa protocolului secret semnat cu SRI în 2016, că a primit doar o copie a protocolului din 2009, din care lipseau ultimele două pagini. Toader afirmă că doar ulterior au ajuns la MJ şi ultimele două pagini, dar niciun alt document.

Tudorel Toader publică, sâmbătă, pe Facebook, un mesaj intitulat ”Simple precizări”.

”16 martie 2018, într-o emisiune televizată, solicitam desecretizarea Protocolului din 2009. 19 martie 2018, am formulat o solicitare scrisă, adresată PICCJ, prin care am solicitat declanşarea procedurii de desecretizare a respectivului Protocol. 20 martie 2018, la MJ am primit o copie a Protocolului din 2009, mai puţin ultimele două pagini, astfel încât nu se ştia cine au fost semnatarii. Ulterior, am primit şi ultimele două pagini, cu menţiunea faptului că din eroare au ajuns tot la CSM!”, este mesajul lui Tudorel Toader.

Reacţia vine după ce procurorul general Augustin Lazăr a afirmat, într-un mesaj transmis sâmbătă, că toate aspectele de interes privind tema protocoalelor au fost aduse la cunoştinţa Consiliului Superior al Magistraturii şi a Ministerului de Justiţie, precizând că întreaga corespondenţă va fi publicată săptămâna viitoare.