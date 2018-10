Tudorel Toader promite de doua zile documentul din dosarul lui Augustin Lazar și ne servește un simplu comunicat de presa

Ministrul justiției, Tudorel Toader, s-a lăsat așteptat două zile pentru a publica documentul din dosarul de candidat al procurorului general Augustin Lazăr, iar miercuri seară a dat un comunicat de presă în care detaliază procedura de numire, fără a prezenta niciun document. În comunicatul de presă, se precizează că „în dosarul de numire a domnului The post Tudorel Toader promite de două zile documentul din dosarul lui Augustin Lazăr și ne servește un simplu comunicat de presă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.