Tudorel Toader, reacție, dupa ce Iohannis a sesizat Legile justiției la Curtea Constituționala

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, sâmbătă, la Sinaia, că este dreptul constituţional al preşedintelui să sesizeze Curtea Constituţională a României (CCR), punctând că nu a citit motivele de neconstituţionalitate invocate de şeful statului în sesizarea privind Legea 304/2004.

"Este dreptul constituţional pe care preşedintele îl are, de a cere fie reexaminarea unei legi, fie sesizarea CCR. Evident, sunt posibile şi ambele variante, adică mai întâi să ceară reexaminarea, după aceea să solicite verificarea de constituţionalitate. Legile au mai trecut prin filtrul Curţii. Eu personal nu am citit motivele de neconstituţionalitate evocate de către preşedinte, încât chiar nu am cum obiectiv să mă refer la motivele invocate de domnia sa", a spus Toader.



Preşedintele Klaus Iohannis a trimis Curţii Constituţionale a României (CCR), vineri, o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.



Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, participă, la Sinaia, la conferinţa internaţională organizată de Autoritatea Electorală Permanentă în parteneriat cu Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneţia), cu tema 'Alegeri libere, parlamente şi formarea naţiunii'.