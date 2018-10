Tudorel Toader, replica pentru Klaus Iohannis: "Avizul consultativ de la CSM il va ajuta pe presedinte sa inteleaga"

Tudorel Toader google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a raspuns joi, in exclusivitate, la Sinteza zilei, afirmatiilor presedintelui Klaus Iohannis cu privire la ordonanta de modificare a legilor justitiei si la declaratia prin care seful statului a sugerat ca va respinge propunerea de numire a Adinei Florea la sefia DNA. "Ce as putea adauga la spusele domnului presedinte. Avizul consultativ de la CSM il va ajuta pe presedinte sa inteleaga daca cel propus candidat la sefia DNA intruneste cerinte legale pe de o parte, intruneste abilitatile manageriale pentru a fi numit in functie. Vezi si: CSM a publicat lista cu procurorii care vor lucra la sectia de investigare a magistratilor! Supriza: Adina Florea este pe ...