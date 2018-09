Tudorel Toader si Augustin Lazar, contre la interviul sefei propuse la DNA - LIVE VIDEO

Augustin Lazar si Tudorel Toader google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Adina Florea, propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pentru ocuparea functiei de procuror-sef al DNA, sustine la aceasta ora interviul in fata Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. In proiectul cu care a candidat la selectia de la Ministerul Justitiei, Adina Florea, considera ca, pe langa lucrurile bune, in activitatea procurorilor anticoruptie din ultimii ani s-au inregistrat si destule abateri de la rigorile statului de drept. Adina Florea este procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta, in prezent delegata la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta. Florea a fost audiata pe data de 19 septembrie ca martor la Parchetul Gene ...