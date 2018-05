Tudorel Toader va merge personal la CCR pentru a rezolva problema refuzului de a o revoca pe sefa DNA

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, sambata, la Sinaia, ca va merge personal la Curtea Constitutionala pentru a sustine punctul de vedere al Guvernului, in cazul refuzului presedintelui Klaus Iohannis de a o revoca pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Ministrul Tudorel Toader a declarat ca premierul Viorica Dancila i-a solicitat sa mearga personal la CCR pentru a sustine punctul de vedere al Guvernului. "Da, voi merge personal. Am vorbit cu doamna premier si sigur m-a solicitat ca eu sa sustin cele statuate, cele stabilite in sesizare", a spus Toader. Intrebat care este argumentul forte pe care il va invoca, ministrul Justitiei a raspuns: "neconstitutionalitatea comportamentului si crearea unui bloca ...