Tudorel Toader va publica clasarea pentru Iohannis, aflata la dosarul de candidat al lui Augustin Lazar

Ministrul justiției, Tudorel Toader, a precizat, vineri, că va publica în următoarele zile rezoluția de clasare a dosarului care îl viza pe Klaus Iohannis, care se regăsea în dosarul de candidat al procurorului general, Augustin Lazăr. „Vom face public ceea ce am găsit noi în dosar!", a declarat, pentru stiripesurse.ro, Tudorel Toader. Anterior, Augustin Lazar a precizat