Tudorel Toader va trebui sa explice de ce A MINTIT. CSM i-a dat dreptate lui Lazar…

Informarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) cu privire la protocoalele incheiate intre autoritati judiciare si alte institutii publice nu are nicio relevanta, pentru ca nu are competenta de a le aviza sau a le legitima in vreun fel, transmite CSM. Precizarile Consiliului vin in contextul declaratiilor pe care le-a facut luni procurorul general Augustin Lazar, care a prezentat corespondenta cu Ministerul Justitiei si cu CSM referitor la cele doua protocoale incheiate in 2009 si in 2016 cu Serviciul Roman de Informatii (SRI). El a precizat, printre altele, ca a trimis copii ale protocoalelor atat la Ministerul Justitiei, cat si la CSM.

Reprezentantii Consiliului confirma afirmatiile lui Augustin Lazar si spun ca Parchetul General a trimis in 20 martie, spre informare, cele doua protocoale clasificate pe care le-a incheiat cu SRI, unul de cooperare in domeniul securitatii nationale incheiat in 4 februarie 2009 si cel privind organizarea cooperarii intre cele doua institutii pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin, incheiat in 8 decembrie 2016. La 30 martie, cele doua protocoale au fost restituite Parchetului General, pentru continuarea procedurii de declasificare, mai precizeaza CSM.

Consiliul spune insa ca informarea sa cu privire la incheierea acestor protocoale nu are nicio relevanta, pentru ca CSM nu are competenta sa le avizeze sau sa le legitimeze in vreun fel.

„Precizam ca, potrivit dispozitiilor Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, acesta nu are competenta sa avizeze incheierea protocoalelor intre institutiile din cadrul autoritatii judiciare si alte institutii publice, iar informarea ulterioara a Consiliului cu referire la aceste protocoale, in conditiile amintite, nu are nicio relevanta sub aspectul imprejurarilor in care acestea au fost incheiate, nevalidandu-le sau legitimandu-le in vreun fel”, transmite luni seara CSM, printr-un comunicat de presa citat de news.ro.

Procurorul general, Augustin Lazar a prezentat luni date despre corespondenta purtata cu Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) si cu Ministerul de Justitie (MJ) pe tema protocoalelor pe care le-a incheiat cu SRI. Lazar a spus ca primele informatii despre existenta protocolului din decembrie 2016 au fost prezentate institutiilor abilitate in martie 2017, precizand ca ”adevarul este riguros, este concret, este unul singur”. In plus, procurorul general a precizat ca toate protocoalele cu SRI au fost denuntate de parti, fiind, deci, lipsite de efecte.(Continuarea, mai jos …)

”Am comunicat CSM si cele doua protocoale din 2009 si 2016 cu mentiunea ca cel de-al doilea protocol a fost denuntat. Protocolul este lipsit de orice efecte. El poate fi declasificat si sper sa obtinem aceasta adresa de declasificare ca sa incheiem discutia. (…) In perioada 20-29 martie, toate protocoalele au puse la dispozitia CSM. Au fost invitati membrii Consiliului prin mesaj, e-mail, pe care le am. Daca va fi nevoie, vom prezenta. Membrii au fost invitati sa studieze protocoalele la biroul de profil, pentru ca toti magistratii au dreptul de a studia documentele clasificate. In 29 martie CSM ne restituie protocoalele, dar nu spune ca ar fi o incalcare a legii”, a precizat el.

Tudorel Toader a sustinut, sambata, ca nu avea cunostinta despre existenta protocolului din 2016, anuntand in acelasi timp ca a demarat „evaluarea” lui Augustin Lazar.

Un protocol incheiat intre Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie (PICCJ) si Serviciul Roman de Informatii (SRI) in 7 decembrie 2016 a fost publicat, joi seara, de consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, pe pagina sa de Facebook. Documentul secret, care prevede cooperarea intre cele doua institutii ”pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin”, este semnat de catre Augustin Lazar si Eduard Helvig.

De asemenea, pe site-ul Ministerului Public a fost publicat un protocol nesecret incheiat la aceeasi data intre Ministerul Public si SRI, privind cooperarea pentru stabilirea conditiilor concrete de acces la sisteme tehnice ale Centrului National de Interceptare a Comunicatiilor.

Ministerul Publice a facut precizari vineri in legatura cu cele doua protocoale incheiate in 2016 cu Serviciul Roman de Informatii (SRI), spunand ca cel care are caracter secret si-a incetat efectele in martie anul trecut, iar procedura de declasificare a lui a fost deja inceputa, fiind informati atat Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), cat si Ministerul Justitiei.

Directorul SRI, Eduard Hellvig, a declarat, vineri seara, ca nu mai exista in vigoare niciun protocol care sa aiba legatura cu infaptuirea justitiei in Romania. El a spus ca SRI isi poate indeplini atributiile conform legii si fara aceste protocoale. Hellvig a subliniat ca personal nu are ce sa-si reproseze.

